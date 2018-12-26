本田首款電動單車V-GO　主打年輕人售7988元人幣

外媒報道，日本本田汽車(Honda)中國首款電動單車在深圳發布，這款名為V-GO的輕便電動單車定義為年輕人的出行工具，主打時尚前衛等賣點，定價7,988元人民幣。



本次發布會由本田技研工業（中國）投資、五羊-本田摩托（廣州）、新大洲本田摩托共同舉辦。這三家公司在一起舉辦發布會，意味着它是純正的本田血統，與之前新大洲本田這樣的合資廠商出品的電動車有明顯的區分。



V-GO由本田中國研發，車長1671毫米，寬665毫米，高1038毫米，軸距則為1218毫米。外形是典型的輕便電單車樣式——雖然這這類車的外觀大多是從100cc小排量電單車演化而來，但大概是因為小牛電動有產品在前，故下意識認為它有點像小牛M系列，尤其是單人座椅和突出的後平叉。



但本田的設計細節不太一樣，比如電池是放在踏板下而不是座椅下方，這讓平衡更好，而且騰出了座椅下方空間，14.2升的存儲空間可以放下一個半盔再加個隨身小包；另外車輛前後V形行車燈和剎車燈以及多種配色，則試圖營造出時尚氣質。



V-GO採用鋁合金外殼封裝的鋰電池，現場未公布具體電池容量，後續資料顯示電池為20Ah，20公里每小時勻速下續航60公里，電池包淨重8.5kg，前後分擔比例47：53。在這塊電池的幫助下，這款車動力為2000w，可爬上16度的坡道，並且電池具備IP5X防水能力，可在30厘米深的水中行駛——按官方公布的離地間隙132毫米來看，水幾乎沒過腳踏板也沒問題。



剎車方面，雖然沒有ABS防鎖死系統，但它裝上了CES前後聯動剎車；另外車內裝有GPS芯片，具備一定防盜能力。



比較有趣的是V-GO採用無鑰匙啟動，這是目前電動車或摩托車都不多見的配置。



此前，本田在中國也有電動單車業務，但金翼或CBR跑車這些產品面對是一群以電動單車為玩具的小眾愛好者。這次的V-GO一改這種氣質，以一個時尚的輕便交通工具出現在人們視野裏。



本田中國本部部長水野泰秀宣布，本田將2018定義為電動車元年，他說，今天V-GO發布是為了推動其兩輪電動車發展的重要舉措。

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