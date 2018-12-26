美電動滑板車遭拋落湖　初創龍頭Lime估值被削半！

外媒報道，位於加州奧克蘭城東部的梅里特湖(Lake Merritt)，是美國第一座官方野生保護區，一百多年來，這裏一直鳥類棲息的天堂。但如今，這裏卻變成電動滑板車的集體墓地。



僅僅在十月份，據梅里特湖研究所披露，當地的清潔工人們陸陸續續從湖中打撈出60多輛電動共享滑板車，從兩大熱門品牌Bird、 Lime到知名度略低的Scoot、 Wind，堪稱硅谷共享電動滑板車的水下博覽會。對此，梅里特湖研究所直呼這是一場生熊危機，會要了該湖的生命。



不過，報道並指，從奧克蘭城的梅里特湖，到洛杉磯太平洋海邊，甚至華盛頓州的波茨坎城小河裏，哪怕是位於中部的印第安納波利斯州的波紋運河，都發現被扔棄的電動滑板車，在三藩市灣區一帶的海邊，波濤拍打着電動滑板車，甚至成了人們習以為常的一景。



在俄勒岡州波特城，當地市民再也無法忍受滑板車橫屍遍地，發起一項反對共享滑板車的運動，並為此專門建一個網站，名為「威拉米特河裏的電動滑板車」，他們努力想搞清楚，究竟有多少輛電動滑板車被丟進他們的母親河。不過，網站的數據好像有一陣沒有更新了。



至於美國市民對電動滑板車的憤怒來自何處？一些人非滑板車不出門，而另一些人則恨透了這種交通工具。反對和憤怒主要來自兩方面：



其一，是對公眾秩序的干擾，這和共享單車的問題是一樣的，電動滑板車也存在亂停亂放的問題，不但阻塞了人行橫道，特別是盲道、還侵佔了許多公共綠地。



另一方面，電動滑板車還引發了許多交通事故，這主要是路權不清，人行道、自動車道甚至機動車道上都可以看到踏著滑板車呼嘯而過的身影，這些滑板車時速最快可達50公里。

Vox針對十座城市的民調顯示，三藩市人最煩電動滑板車，有近一半的人對這種新型交通工具評價消極。而位於南部的亞特蘭大居民對其最為熱愛，接近八成受訪者支持電動滑板車。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

