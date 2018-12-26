傳諾基亞5G手機明年2月推　5000萬像素三攝鏡頭

外媒報道，在2018年西班牙巴塞隆拿舉行的世界流動通信大會（MWC）上，諾基亞亮出了Nokia 8 Sirocco、Nokia 7 Plus、Nokia 6、Nokia 8110（4G)、Nokia 1五款新機成為亮點。而明年2月，2019年MWC展覽即將揭幕，消息指諾基亞將打造一款全新的5G手機產品，採用M字屏設計，屏幕佔比達到96.8%。



該款手機機的屏幕尺寸採用的是一塊6.5英寸高清+超級AMOLED電容觸摸屏，同時解像度為2312X1635像素達到2K級別，在清晰度方面在日前算的是中上水平，這款機最大的亮點是設計了三顆前置攝像鏡頭，攝影像素分別為1800萬+5000萬+1200萬，搭載最新的AI技術，能夠實現AI美顏和萌寵自拍。



另外，手機內置AK4376A Hi-Fi晶片，支持7.1多聲道沉浸式Hi-Fi音質，可以還原最真實的聲音。據悉該機的售價或2,690元人民幣起，明顯是華為小米三星魅族oppo中端機最強對手之一。

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