貿戰打擊內地貸款需求　港銀行求變拓海外增長

中美貿易戰影響香港經濟環境，香港信貸需求愈趨疲弱，整體貸款市場於2018年下半年錄明顯萎縮。銀行界坦言，明年銀行業貸款增長將面臨更大壓力，預期全年增長水平僅錄低單位數，有大型銀行正積極尋找中國區以外的新業務增長引擎。



港銀貸款呈現放緩趨勢，根據香港金融管理局數據，今年首10個月，香港銀行業整體的年率化貸款增長，增幅由去年同期的16.3%縮至僅4.7%。若單月計算，7月起香港貸款更已連續4個月陷於萎縮的情況，其中於8月更縮8.2%。市場猜算，11月及12月的貸款數據亦難見樂觀。



香港銀行內地相關貸款亦錄近三年來首次倒退，金管局資料顯示，相關貸款於今年第三季末的餘額，按季萎縮2.1%至4.32萬億港元，佔港銀總資產的比例亦按季跌0.3個百分點至16.6%。銀行界人士表示，內地相關貸款需求的引擎「死火」，香港的貸款市場難見「翻生」，需關注企業跨境貸款的壞帳水平會否持續惡化，擔心會成為香港銀行體系的風險。



摩根士丹利發表報告，指中國經濟處於下行軌道，加上人民幣匯價趨弱，內地對貸款需求減少，料今年第四季香港貸款增長步伐減慢，並關注銀行的資產質素。大摩估計，香港明年貸款增長放慢情況仍會持續，預期明年香港銀行貸款增長減慢4至5%。



在貿易戰的負面因素籠罩下，截至9月底止，香港貿易融資規模按季減8.2%至5,041.62億元。東方匯理銀行新興市場策略師張敬勤表示，香港企業貸款轉趨審慎，隨着企業減少借貸融資，預計香港第四季貸款會持續疲弱，預料今年全年的貸款僅得低單位數增長，由於中美貿易的陰霾仍揮之不去，坦言放貸市場甚具挑戰性，估計影響將會延至明年。



大型銀行商業部門主管亦表示，外圍不明朗因素影響企業投資意欲，且物業市場交投淡靜，幸得上半年較高貸款增長水平拉補，料今年整體貸款增長可錄平穩表現。該主管並謂，現正積極研究明年業務發展的新亮點，對未來業務前景持審慎樂觀看法。



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