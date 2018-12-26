樓市專題：新界西「萬元呎價盤」料增至7個助上車

中美貿戰及利息趨升下，明年樓市走勢未敢樂觀，市場料樓價將跌返去年中水平才喘定，即由現時再挫約8.4%。以此推算，新界西30個主要屋苑，屆時呎價低於1萬元選擇，會由目前1個，大增至7個，佔比例升至近兩成半，當中以屯門區佔3個屋苑最多。



反映二手樓價走勢的中原城市領先指數（CCL），現為174.74點。該行預期，明年第二季會回落至160點才止跌，即樓價有望重返去年六、七月。



今年旺市時，上述主要屋苑，平均呎價曾全數升至「五位數」。若樓價跌至目標水平，屯門區呎價1萬元以下選擇增多，大興花園目前平均實用呎價10,122元，將下望至9,272元。美聯高文帆表示，該盤過去兩個月買賣氣氛差強人意，本月暫只有兩宗個案，普遍要勁減才獲承接，如2期2座中層C室，實用面積447方呎，累劈111萬元，以429萬元售出，呎價9,597元，返回去年樓價水平。目前放盤量約有20個，叫價約440萬元起。



同區另一熱門上車盤新屯門中心，近期平均呎價為10,731元，有望跌至9,830元。祥益袁思賢則指出，屋苑最近樓價跌勢頗急，本月錄得的兩宗兩房戶買賣，售價分別448萬及450萬元，較高位回落多達100萬元，呎價均約9,700元。



而坐落於屯門碼頭區的海翠花園，呎價萬元亦將不保，料會下試至9,702元。袁氏補充，該物業做價較鄰近的啟豐園為高，現時入場費仍需500萬元以上，故已有兩個月未聞交投，對上一宗買賣成交呎價約10,710元。



至於其他低價選擇，還有天水圍兩大屋苑，當中嘉湖山莊為CCL目前唯一平均呎價低於萬元的指標物業，現為9,176元，目標跌至8,405元，屆時料個別質素較差單位呎價隨時重現7,000多元水平。



該盤業主劈價較狠，帶動交投增多。中原馬斯力表示，屋苑在聖誕節兩天假期錄約3宗成交，包括賞湖居4座高層G室，實用面積548方呎，八月初以700萬元放售，累減152萬元，以548萬元售出，呎價1萬元。



此外，樓價若繼續調整，該批新界西屋苑，有近一半平均呎價會低於1.1萬元，如荃灣荃威花園及馬灣珀麗灣，目前呎價分別11,066元與11,660元，有望跌至10,136元與10,681元。而元朗區同樣有選擇，蝶翠峰現為11,799元，料下試10,808元。



理工大學建築及房地產學系教授許智文認為，新界西北地點較為偏遠，保值能力不及市區屋苑，若未來有多個物業呎價跌穿1萬元，亦屬正常現象。至於樓價走勢，他預期，未來數月仍會持續溫和下跌。

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