樓價UPDATES：屯門租務交投續見暢旺

提供不少細價租盤的屯門區，近期租務交投續見暢旺。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



九龍區



●聖誕前夕租務續旺，將軍澳區錄得多宗同類個案。君傲灣1座高層F室，實用面積457方呎，業主上月以1.75萬元放租，經少議價後以1.65萬元租出，實用呎租約36元。



●部分業主叫價態度回軟，減價單位吸引買家承接。牛池灣怡富花園中層C室，實用面積398方呎，以兩房設計，座向東南。單位原開價600萬元，放盤1個月，減價40萬元，以560萬元售出，實用呎價14,070元。



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新界區



●屯門寶怡花園2座中層A室，實用面積480方呎，有區內人士見單位間隔四正，加上業主願意減租1,300元，故決定以9,700元承租，呎租約20元。若以現時同類型單位銀行估價約522萬元計算，回報率為2.2厘。



●屯門美樂花園7座中層D室，實用面積589方呎，以兩房設計，獲原租住該屋苑的租客以每月1.25萬元「即睇即租」，實用呎租約21元。



●馬鞍山居屋富寶花園9座中層K室兩房戶，實用面積431方呎，座向東南望山景。單位原開價350萬元，放盤1個月，於未補價第二市場以320萬元成交，實用呎價7,425元。原業主於1998年11月購入上址，持貨20年帳面獲利185萬元。



●屯門市廣場3座高層C室，實用面積約369方呎，間隔為兩房，望東面山景。業主原叫價520萬元，議價後減至505萬元成交，實用呎價約13,686元。據了解，買家心儀屋苑位處市中心，加上單位景觀開揚，睇樓數次後決定入市。上址2015年11月購入價約380萬元，期內帳面賺約125萬元。

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