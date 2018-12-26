【產經專題】大媽掃貨銳減　奢侈品勢爆併購潮

中國最近積極打擊水貨活動，加上經濟放緩，消費力轉弱，在「大媽」減少掃貨下，名牌企業的公司股價紛紛從高位大幅回落，但有危亦意味有機。分析指出，大型品牌集團開始採取多元化品牌策略。一些規模較小或家族式經營的奢侈品牌或成獵物。



意大利製鞋名家Salvatore Ferragamo是少數具悠久歷史的獨立奢侈品牌，該公司2011年掛牌上市，股價在創辦人遺孀Wanda Ferragamo十月去世後首個交易日，單日上漲最多8.8%，反映市場憧憬公司未來賣盤機會增加。



另一意大利皮鞋名牌Tod's的銷售幾乎連跌五年，最近重組亦惹來賣盤揣測，迫使創辦人Diego Della Valle需公開澄清。至於家族式經營的意大利時裝品牌Missoni較早前已出售少數股權予當地私募基金。



事實上，自9月Michael Kors斥資21.2億美元收購意大利時裝品牌Versace後，歐洲中型奢侈品牌被收購的揣測便不絕於耳，特別是Versace出售作價不菲，相當於其22倍預測市盈率，遠高過去年Tapestry收購Kate Spade的9倍市盈率。



名牌企業收購消息滿天飛，部分反映整體市場規模不斷擴大。據顧問公司Bain & Co.估計，今年全球奢侈品市場達2,800億歐元（約2.5萬億港元），是1996年的三倍，料2025年進一步增至3,900億歐元（約3.5萬億港元），主要動力來自中國消費者尤其是千禧世代。



中、小型奢侈品牌經營不及大型奢侈品集團，其中一個原因是沒有財力爭奪大城市購物黃金地段的舖位，例如紐約第五大道。RBC分析員Rogerio Fujimori亦指出，全球化及科技顛覆下，意味網購和社交媒體的重要性日增，惟經營保守或缺乏資金擴展的一些歐洲品牌未能跟隨得益。



此外，中美貿易戰愈演愈烈，令奢侈品業前景蒙上陰影，摩根士丹利早前將奢侈品業的投資評級降至減持。



花旗分析員Thomas Chauvet指出，奢侈品業周期性復甦、剩餘現金流，以及強勁資產負債表，均推動行業整合。他又稱，Ferragamo是一個較為吸引的收購目標，原因包括其高檔定位，而零售網絡與旗下鞋類、皮革及香水產品線均具擴張空間。



Berenberg分析員認為，LVMH及開雲集團（Kering）坐擁大量資金，奢侈品業勢再掀起整合潮。該行分析員認為，Tod's是業界表現最差的品牌之一，如果公司最近重組未見到即時改善，預期很快便會成為收購目標。該行亦指出，高級羽絨品牌Moncler股價從6月高位瀉三成，收購頓時變得吸引。



不過，Berenberg則估計普拉達（Prada）將不會被收購，理由是家族牢牢控制約80%股權，而且品牌呈現人氣再升的迹象。



●機械人生產 行內反應兩極

奢侈品牌多以手工製作起家，科技崛起對傳統生產工序構成衝擊，一些奢侈品牌如意大利Gucci已加以適應，包括以機械人製作售價達650美元的運動鞋。市場人士和分析員預期，下一輪科技浪潮很可能較之前更激烈，例如人工智能（AI），對部分奢侈品牌將是一大考驗。



Gucci估計，僅30至35%工序可用機械人代替，其他仍需加入人手。行政總裁扎比里（Marco Bizzarri）料，3D技術在開發、製作原型以至生產工序上將帶來巨變，又提到人工培育皮革的發展或令皮革廠「絕種」，該公司亦正投資初創企業。



同是意大利奢侈品牌的普拉達（Prada）對採用機械人生產有保留。聯席行政總裁Patrizio Bertelli直言，每個人都在談論機械人，雖然有些東西可以用機械人去做，例如生產運動鞋和管理倉庫，但是不可能用機械人製作手袋。



奢侈鞋履品牌Caovilla則把目光投放在AI和大數據上，在廠房的牆上貼着大型試算表，透過來自電子商貿的數據，以圖表展示每種設計款式的銷售速度。該公司指出，大數據有助設計出更多消費者想要的東西。



惟有意見認為採用機械人會弱化品牌背後故事性，大數據亦可能導致不同品牌追逐同類型產品。歷峰集團創辦人兼主席魯珀特更警告歐洲必須捍衛手工製作，否則將面臨嚴峻後果。



●美容界新星冒起 衝擊傳統龍頭

科技近年對零售業帶來翻天覆地的變化，化妝和美容產品業最為明顯，社交媒體成為新興推廣和營銷渠道，並造就很多新進獨立品牌湧現，但對不少未趕及捕捉大趨勢的傳統品牌構成衝擊。



2010年才以寫網誌起家的化妝品牌Glossier，深受千禧世代歡迎，其產品銷售完全不靠百貨公司或專門店如Sephora。行政總裁Emily Weiss稱，其客戶主要透過朋友及Instagram（IG）給予意見，而非傳統渠道如雜誌。她又預測公司今年銷售將突破1億美元，更豪言以消費形態的走勢來看，一些現時領導者如雅詩蘭黛及歐萊雅，十年後未必再是業界龍頭。



另一人氣化妝品牌Anastasia Beverly Hills由前化妝師Anastasia Soare九七年創辦，約於一二年起開始廣受認識，主要透過IG作為影像教室和與消費者互動，亦建立一些名人網絡如名模仙蒂歌羅馥和影星米雪菲花。Anastasia近年也在商業上取得成功，估計去年稅前盈利達1.8億美元，超越歷史悠久的露華濃（Revlon），後者只有1.335億美元。



一些不及追上社交媒體潮流的傳統化妝品牌，聲勢大不如前。有逾百年歷史的化妝品直銷商雅芳（Avon），市值由○四年高峰近220億美元，萎縮至目前僅11億美元（約85.8億港元）。之前高價收購寶潔（P&G）化妝品業務包括CoverGirl的Coty，五年來四度易帥，股價今年瀉逾50%，並跌穿2013年招股價。



研究機構Kline & Co估計，獨立化妝品牌去年銷售升24%，遠高於整體5.9%增幅。



惟並非所有傳統化妝品牌集團均坐以待斃，反擊策略之一包括先把一些開始冒起的品牌收歸旗下，如雅詩蘭黛2016年斥資15億美元收購Too Faced Cosmetics，創公司歷來最大收購紀錄。雅芳也開始與時並進，年底前向數目達100萬人的銷售隊伍進行數碼培訓。行政總裁Jan Zijderveld希望銷售團隊除利用小冊子推銷外，也成為「e代表」，使用社交媒體聯絡客戶。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/