外媒評2018年度最佳App　助你更好地用手機生活

外媒報道，Fastcompany評選出2018年度最佳新款應用(App)。這些想法新穎的APP，讓你覺得自己手機裏頭總是缺一個App。在這些App中，有一些是今年首次出現的，還有一些是已有App的重大升級。無論以那種方式出現，以下這些App的共同特點就是都會幫助你更好地使用手機、平板或電腦。



1.做計劃的小能手－－Notion

如果你夢想有一個App可以處理你所有的待辦事項列表、計劃和筆記，那麼Notion就正是你所需要的的那個APP。Notion最方便的技巧是它可以讓您以不同的方式查看相同的數據。



您可以創建一個帶有截止日期的檢查表，然後使用calendar視圖查看即將到來的所有截止日期。或者在Markdown中寫下詳細的項目記錄，然後將它們放入看板中，以跟蹤項目進度。



Notion於2016年首次發布，但今年進行重大改版，而且可以支持Android系統。它對於個人使用者是免費的，並且為個人使用者和團隊使用者提供多個訂閱層級。



2.輕輕鬆鬆做會議記錄－－Otter

你需要做會議記錄時，不妨試試Otter。該App可以使用語音識別自動創建文本，甚至可以識別多個發言者並選擇出關鍵字。文本內容可以儲存在網上，這樣在你想用的時候就可以輕鬆獲得。



Otter每個月最多可以免費錄製10小時的語音，付費用戶需要每月10美元或每年80美元。



3.改變遊戲生態－－《堡壘之夜》

《堡壘之夜》（Fortnite）才推出9個月就已經非常火爆。它不僅是一款讓人上癮的遊戲，而且是一種社交體驗，總是伴隨着新功能和特殊事件的發展。



開發者Epic Games將原本流行的PC和主機遊戲變成一種全球現象。與此同時，Epic還使用《堡壘之夜》來挑戰行業規範：它直接發布Android版本，從而拒絕谷歌的收入削減；它促使索尼接受跨平台遊戲；它現在正試圖通過一個新的電腦遊戲商店來挑戰Valve的Steam。



4.一起刷短視頻TikTok（抖音國際版）

看膩了Facebook和Twitter?那麼來試一試TikTok吧，這是一種非常好的放鬆方式，裏面的短片幽默搞笑，趣味無窮。



最重要的是，你不用登錄就可以觀看。TikTok技術上從2016年起就存在，但今年它的母公司ByteDance收購了一款名為Musical.ly的類似應用，TikTok才開始迅速發展。Tiktok在中國本土市場被稱為抖音，截至今年7月，每月活躍用戶超過5億。



5.瀏覽器先鋒－－DuckDuckGo

DuckDuckGo是出名的反跟蹤搜索引擎，而它的移動網絡瀏覽器和桌面瀏覽器擴展則更有用。對於您訪問的每個網站，DuckDuckGo都會根據該網站的跟蹤器使用、加密實踐和隱私策略對網站進行等級劃分。到後來，DuckDuckGo甚至會指名道姓地與那些追蹤用戶信息的搜索引擎公開叫板。



當然，在默認情況下，它還會阻止跟蹤器，你只需輕敲幾下就能抹去瀏覽歷史記錄。你不能將谷歌設置為默認搜索引擎，但這是故意設計成這樣的。



6.虛擬捲尺

雖然虛擬捲尺的精度比不上真正的尺子，但Apple的這款測量App在必要的時候也可以用來測量盒子、家具或者其他平面。只要用你的iPhone或iPad攝像頭找到一個物體，在指向物體邊緣時按下+鍵，就可以讓Apple的擴增現實技術（augmented reality tech）處理測量結果。



7.從筆記本電腦上發短訊

允許跨設備消息傳遞是Android Messages for the Web的最大特點。在電腦或平板電腦上打開Messages.android.com，然後掃描Android短信應用程序中的二維碼(可以在菜單按鈕下面的網絡短訊下找到)，你就可以在真正的鍵盤上發送文本，而無需安裝任何第三方應用程序。



8.移動編輯工作室－－LumaFusion

誰說iPad不能取代筆記本電腦?至少對於視頻編輯來說，LumaFusion做到了。這款應用程序提供了多軌支持、數十種效果，以及諸如錨定和滑動編輯等專業工具。



今年的兩項重大更新帶來更多的功能，包括網絡存儲驅動器支持和一個海量的免費媒體庫。對於一個iOS App來說，20美元的要價算是比較高，但這比要價數百美元的精剪便宜多。

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