回顧與展望︰貿戰衝擊金融陷困　地方債勢拖垮中國經濟

今年中國經濟可說是遭受內外夾擊、風雲色變的一年！對外的有中美貿易摩擦升溫，外貿前景蒙上陰霾，對內則爆發了點對點(P2P)網絡貸款平台等金融爆煲事件。在經濟持續低迷之際，11月份全國居民消費價格指數(CPI)及整體出口增速均遠遜預期，分析憂慮內地經濟明年將受累陷入通縮困局。



事實上，今年7月美國分兩階段對總值500億美元的中國入口貨品加徵25%關稅之後，雙方針鋒相對的勢態明顯加劇。個別大行更因而調低今年內地國內生產總值(GDP)預測，其中包括瑞銀及荷蘭國際集團(ING)均將原因歸咎於貿易戰的負面影響。



不過，財經雜誌《福布斯》曾刊出評論文章指，內地經濟面臨的最大挑戰並非貿易戰，而是內地日益嚴重的債務問題。即使內地官方數據反映去年整體債務佔GDP的比重約47.6%，但國際金融協會(IIF)報告卻顯示，今年第三季內地總債務在GDP的比例或飆升至300%以上。



地方政府過度舉債，早已為人詬病。據中國財政部發布，截至今年11月底，地方政府債務餘額為18.29萬億元人民幣(下同），但地方政府融資平台、對其關聯公司間接債務作出擔保等隱性地方債，官方至今仍未統一披露。直至今年10月，國務院首次發表國有資產報告，顯示去年度全國國有企業撇除金融企業的負債總額高達118.5萬億元，反映「債務冰山」背後可能暗藏巨大信用風險危機。



人民銀行於今年11月發布金融穩定報告曾警告，地方政府債等領域風險值得關注。當地方政府債務不良資產率增加15個百分點，參與測試銀行的整體資本充足率下降至10.84%，共5家銀行資本充足率不達標。換言之，若地方政府無力還債，龐大的債務危機一旦爆破，地方財政以至銀行金融資產將面臨「一鑊熟」。



除了地方債外，內地企業資金鏈斷裂情況亦非常嚴峻，原本傳統銀行以外的信貸資金（即影子銀行）一度成為企業融資的救命草。惟今年初在內地大力打擊影子銀行下，觸發全國P2P網貸平台下半年掀起倒閉潮。P2P網貸本質是提供借貸的中介平台，透過撮合各方交易而收取手續費，但結果卻變成非法圈資平台。近月上海研究機構盈燦集團的數據顯示，內地6,200家P2P網貸平台超過80%已關閉或存在嚴重困難，花旗則預計，目前1,200家平台只有50家可能獲得監管批准繼續營運，該行業貸款餘額已從高峰水平下滑超過30%。



即使沒有中美貿易摩擦發生，市場早已預期內地經濟增長將繼續放緩，更何況現時中美只是暫時休戰九十日，意味內地經濟的潛在衝擊尚未脫險。富達國際亞洲固定收益投資總監陳詠詩直指，中美暫停加徵額外關稅，將給予雙方更多談判的時間和空間。但若最終仍難以達成共識，該行料全面加徵關稅或使內地明年GDP增速下降0.7個百分點。



市場開始熱議內地明年經濟增長能否「保六」。其中，中美貿易博弈結果將成關鍵，隨時拖累內地經濟跌穿6%。華僑永亨銀行經濟師李若凡亦指，若最終中美雙方未能在高科技項目、知識產權保護等敏感問題上達到共識，美國將繼續提高稅率至25%，及對餘下2,670億美元中國進口商品全部加徵關稅，料內地經濟將大受打擊，屆時該行或將明年內地經濟增長預測由6.2%調低至5.4%。



此外，11月通脹數據突然降溫，令市場擔心內地經濟將走向通縮之路。據統計局數字，累計今年首11個月，內地CPI已降至2.1%，單計11月，生產物價指數(PPI)更創逾兩年新低。受人民幣匯率貶值影響，內地疲弱的消費零售亦乏力反彈。有內地券商人士直言，資產價格可能隨投資者信心動搖而下挫，當企業債務過高，債務觸及上限，或導致企業拋售資產，可能引發資產價格進一步驟降、投資下降，難保內地經濟增長陷入負面預期的惡性循環。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/