夜市UPDATES：美股衝高後轉跌　港股ADR挫400點

美股聖誕假期後復市依舊波動，道指衝高近300點後一度倒跌，目前僅升17點，報21,810點；標指報2,357點，升6點；納指報6,241點，升48點。



美股周一平安夜遭拋售，港股因假期暫避一劫。ADR港股比例指數目前報25,242點，較假期前港股周一收市低408點；俗稱「黑期」的新加坡港股期貨目前則報25,370點，升13點，較恒指現貨低水281點。



國際油價大反彈，紐油曾升4%，目前報每桶44美元，升3.46%。布油報51.62美元，升2.28%。



此前，俄羅斯能源部長諾瓦克派定心丸，指出在石油輸出國組織（OPEC）和盟國的減產協議下，油市明年上半年會更趨穩定。



【22:32】美股平安夜遭洗倉，今日假後復市表現回穩，道指早段反彈241點，至22,033點；納指升106點，至6,299點；標指升24點，至2,375點。



假期旺季零售市道暢旺，沃爾瑪股價早段升1.03%至86.7美元；梅西百貨早段升3.75%至29.2美元。



Jefferies分析員指孩之寶聖誕旺季銷售表現落後，但仍給予買入評級，和目標價120美元。孩之寶股價早段升0.94%至78.75美元。

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