回顧與展望：中央頻出招　全方位救助民企

民企債務岌岌可危，中央出重招救民企。今年10月19日，中國人民銀行、中國銀行保險監督管理委員會及中國證監會罕有齊齊發聲，實行全方位助民企脫困之後，國務院亦很快拍板設立民企債券融資支持工具，進一步緩解民企融資難題。



而本月下旬剛舉行的中央經濟工作會議就提出，增加直接融資比重，打救民企和微企。



事實上，今年債務違約潮較以往嚴重。有分析認為，今年內地企業債券的違約規模勢創新高，或超越2016年水平，並揚言企業違約將成「新常態」。外媒數據顯示，截至12月10日止，今年境內債市違約規模1,033.1億元，當中大多數牽涉民企。



6月時，人行已經率先行動，增加再貸款及再貼現額度1,500億元人民幣(下同)，10月下旬及12月下旬再「加碼」新增相關額度1,500億元及1,000億元，以支持金融機構擴大對小微企業及民企的信貸投放。



其後，地方政府，以至金融機構如保險及券商等，均陸續參與紓困行動。內媒統計顯示，目前多個省市已推出紓困基金。其中深圳市決定加大力度支持民營經濟，豪擲四個「千億元計劃」，包括確保降低企業生產經營成本逾千億元、新增銀行信貸規模逾千億元、新增民企發債逾千億元、設總規模千億元的深圳市民營企業平穩發展基金等。



同樣地，銀行業積極「泵水」，中國銀保監主席郭樹清11月直接提出對民企貸款要實現「一二五」目標。即在新增公司類貸款中，大銀行對民企貸款不低於整體的三分之一；中小銀行則不低於三分之二；三年後銀行業予以民企貸款，將佔新增公司類貸款的比例不低於50%。



保險業亦見加速入市。以中國人壽資產管理為例，發行首個針對A股公司股權抵押風險的專項產品，投資規模料達200億元。多家險企也成立相關專項產品，累計涉資1,060億元。

另外，證券業協會亦聯手多家券商設立資產管理計劃，吸引更多銀行、保險、國企和政府平台投資，總規模以1,000億元為目標，以紓緩股權抵押風險。



然而，有不少聲音指出，民企債務得以「借新還舊」後，能否持續營運才是核心，提振市場信心成效仍有待觀察。

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