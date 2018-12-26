回顧與展望：內地零售市道料15年來最差

內地經濟增長放慢，「三頭馬車」之一的消費零售亦表現疲弱。以今年首11個月數據來看，僅3月份錄雙位數增幅外，其餘月份僅為高單位數增長，市場預期全年升幅將為單位數，料為15年以來最差的一年。



國家統計局數據顯示，11月份各類型消費增速幾乎全線放緩，其中汽車類零售額跌10%，連續7個月負增長。



累計今年首11個月，社會消費品零售總額34.51萬億元人民幣，按年增長9.1%。值得一提的是，內地社會消費品零售額自去年12月開始，增長率罕見地低於雙位數，今年11月份更錄得近十五年來最低的增長率。



分析認為，中國經濟放緩的同時，更要面對中美貿易摩擦帶來的衝擊，包括人民幣出現較大幅度貶值，股市樓市疲弱等，均令內地中產收入減少，故會減少品牌、娛樂消費，導致「消費降級」。



有見及此，政府亦擬大幅降低個人所得稅及提高免繳稅額減稅（免稅額）政策，預期當中得益最大的是中產階層及市區居民，為零售業重新注入動力；此外內地海關嚴查代購逃稅的新例，亦有助帶動本地消費。



展望2019年，恒生環球資本市場經濟研究部報告指，內地經濟正由以往側重於出口及投資，轉為偏向服務和消費。首三季，消費對整體經濟增長貢獻為78%，顯示其推動經濟擴張的角色日益重要。



今年首11個月，內地零售銷售額增長放緩，但仍高於固定資產投資5.9%的增長，該行預期這趨勢會於2019年延續下去。

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