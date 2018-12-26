回顧與展望：港成磨心　明年增長恐不足3%

面對中美貿易爭端擾攘，外向經濟型的香港也深受其害。政府預測2018年香港本地生產總值(GDP)實質增長3.2%。經濟師對香港經濟前景表示擔憂，料明年GDP增長估計將低於3%。而2018年已公布的首季、次季及第3季GDP分別為4.6%、3.5%及2.9%。



恒生銀行首席經濟師薛俊昇預計，2019年GDP增長為2.5至3%。他預計，香港明年整體出口增長逾4至6%，因歐美經濟放緩，而他們是香港主要出口地，所以對香港出口有一定影響。另外，今年1至10月出口有近雙位數增長，基數高令明年出口數字稍遜。再者，香港出入口通常用貨額計算增長，如果商品價格下跌，即使貨量不變，貨額增長也會受到影響。



大和資本市場亞洲(除日本外)股票研究部首席經濟師賴志文預測，香港明年GDP增長僅逾2%，因全球經濟放緩，預期G3經濟體(美、日、歐)明年GDP增長為1.7%，遠低於今年的2.3%；中國明年GDP增長為6.3%，亦低於今年的6.5%。中國11月進出口數據齊遜預期，他說，趕出貨的日子已過，未來幾月出口數據將不會理想。然而外圍需求大跌，以及中美貿易戰如火如荼，香港出口將受累。



他續說，明年香港信貸或進一步收縮。他預期，美國聯儲局明年再加息兩次，香港銀行同業拆息將再扯高，減低借貸意欲。另外，人民幣受壓，以及面對美國加息，及中美貿易戰陰霾，內地來港消費意欲大減。



賴志文補充，不認為明年香港經濟會步入衰退，且不排除中美貿易90日談判限期內，兩國會達成貿易協議。薛俊昇則預期，香港經濟增長放慢，但撇除過去一、兩年的超額增長，明年仍會達標，況且香港主要靠內需主導，大家毋須太悲觀。儘管外圍因素不明朗，導致今年股樓都回落，他指，港股跌，不代表經濟會轉弱。目前勞工市場仍穩健，且將有大型基建落實。



物價方面，從香港消費物價指數過去兩年有攀升趨勢，由2017年2月的收縮0.1%，升至今年9月及10月的2.7%，及11月的2.6%，一直保持穩定。

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