回顧與展望：廠商憂中美拉鋸　寧及早應變

今年香港出口由下半年中美正式爆發貿易戰而逐步受到影響。統計處資料顯示，今年首10個月本港整體出口按年仍升9.8%，當中包括不少港商於六月起，提前出貨至美國以迴避加徵關稅所致。



業界估計，今年第四季以至明年首季，本港出口表現將會顯著放緩。香港貿易發展局預期，明年香港出口貨值增長料為5%，但出口貨量則收窄一半至3%。



雖然中美在12月達成休戰90日協議，但香港生產力促進局主席林宣武表示，中美貿易談判繼續拉鋸，料香港出口數字短期內不會好轉。至於長線前景，就靠不同行業各師各法，以及不斷尋找業務增長亮點。例如電子廠商可於未來兩年在第三國家新增生產線，處理出口往美國的商品；而中國廠房則可全力生產出口往美國以外的商品。他續說，中美貿易戰令全世界受罪，而廠商也只是其中一員，影響商品價格及市場導向。



經營玩具廠商的香港中小型企業國際投資交流協進會會長趙志雄表示，「中美貿易談判90日寬限期太少，過完年假就到期」，加上美國買家態度未明，過去的11月亦未有收到美國訂單，認為情況嚴峻，要「十分認真與美國客傾」。



他直言，美國總統特朗普「一時一樣」，業界根本無所適從，故要視乎情況才決定下一步。若特朗普反口，1月的關稅上調至25%，需把工廠遷移至東南亞，如緬甸，保持在10%「仲勉強做得住」。



香港中華廠商聯合會會長吳宏斌表示，受中美貿易戰影響，公司10至11月營業額下降；不明朗因素未除，公司接大量訂單時會再三考慮，避免不必要損失。而現時中美停戰九十日只為商界提供了緩衝期。



鐘錶商天時貿易行政總裁尹明儀亦指，在貿易摩擦及加息等因素下，公司於美國訂單的收益下跌20至30%，惟近年隨其他出口市場的發展，可彌補部分不利影響。

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