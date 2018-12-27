古勝：鐵塔食正5G概念

古勝在東方產經「MARKET INSIGHT」專欄中表示，今年美國股市經歷「恐怖」平安夜，道指重挫逾600點，繼納指後，標指又跌落技術性熊市。緊接其後係亞太區股市度過「黑色」聖誕，日股曾單日狂冧半成，而滬綜指連續兩日低收，周三更跌穿2,500點收市。環球股市山雨欲來，港股周四復市，恐怕都係瓜多個菜！



睇番恒生指數幅圖，假前收報25,651點，周四有機會考驗25,000點承接，一旦確認失守，後市要再次考驗10月低位24,540點支持。



由於時值年底，計埋周四，港股距離元旦假僅剩兩個半交易日。交投淡靜就梗，會唔會因為假期氣氛缺乏承接而出現極端波動，造就執平貨機會？抑或因為年底基金粉飾櫥窗效應托住個市，令港股跌幅未及外圍，造就追沽機會？仍然留喺魚缸「當值」的炒家，想發個新年財，就要金睛火眼留意操作機會。



部署上，既然港股缺乏焦點，不如提前睇定2019年有乜板塊要留意，或起趨吉避凶之用。首先，中央經濟工作會議指，要加快5G商用步伐，令本來已有起動迹象的5G概念股未來更有景。從基本面分析，5G為下一代通訊技術，市場對其民用及軍用發展前景都睇高一線，同時亦被視為中國提升產業生產力及競爭力的重要部分。



雖然有投資者認為「華為事件」會影響未來5G發展，事關美國為首的五眼聯盟會遏制中國成為科技大國，但從中國5G相關概念股近期走勢愈戰愈勇看，似乎資金認為無論中美關係如何，都不會動搖中國發展5G的決心。



睇番幾隻相關股份如中興通訊(00763)、中國鐵塔(00788)、中國通信服務(00552)、長飛光纖光纜(06869)及京信通信(02342)，應以鐵塔最具爆上潛力，一來集團本月初正式被納入國指成分股及港股通名單；二來股份冇乜蟹貨，股價再上阻力較少；三來長假前都見有北水經港股通淨買入鐵塔。



走勢上，鐵塔股價自12月初破位而上後動力持續，周一升2.7%收報1.51元，MACD牛叉持續，走勢利好，不妨吼位買入，短期目標睇1.8元，跌穿1.35元止蝕。



另外，騰訊控股(00700)作為權重股，從中線角度睇，確具一定值博率。理由有幾個，首先騰訊佔恒指比重一成，大戶若要控制指數上落，最好當然係打騰訊主意；同樣中央若要救市，當然亦會以其作重心。其次，去年騰訊的南非大股東已承諾3年內不再減持，加上股價累跌已深，後市再大插機會下降。



再者，內地政府將打救民企看待成頭等大事，加上中美貿易戰影響實體經濟，中央當然亦唔願意見到騰訊股價再大跌打擊市場氣氛。最後，騰訊業務具獨特優勢，現價市盈率已跌至32倍水平，若然後市見得番10月低位251.4元附近，屆時先買貨並作中線投資，咁自然揸得安心又放心，但就要畀多點耐性！

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