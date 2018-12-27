陳蓓敏：招商不妨銀行投機跟進

鴻昇證券資產管理部董事總經理陳蓓敏在東方產經「專家點評」專欄表示，轉眼2018年將成歷史，回顧年內金融市場，可謂波濤洶湧。港股表現完美高台跳水動作，恒指由年初高台33,484點(1月29日)，直插低見24,540點，無水花。國指亦如是，高見13,692點，低位9,902點。



美股道指也由年初26,616點高位，先升後跌，創新高於26,951點，之後創年內低位於21,792點。年內困擾市場的種種憂慮，在年底前未見解決曙光，未來將繼續困擾大市。



假期前，中宣部宣布首批部分網上遊戲已完成審核，騰訊控股(00700)在上周五低見297元，即一氣呵成升近5%，帶動恒指重返25,500點水平。



假期前有傳銀監部門對部分銀行進行窗口指導，要求放貸微企，「適度控制」淨利增長速度，內銀股受壓。首3季，招商銀行(03968)的股東應佔溢利升14.6%至673.8億元人民幣，實現營業收入1,882.8億元人民幣，增13.2%。



隨着MSCI和富時指數需要調高A股比例，高質內銀股料見需求，有利帶動H股表現。建議候低吸納招行，作投機部署，止賺於31.3元，止蝕26.4元。



鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，客戶持有騰訊，證監會註冊編號：ACG 082)

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