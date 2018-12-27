林嘉麒：山雨欲來　港股料再試低位

宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒在東方產經「專家點評」專欄表示，今年平安夜，美股並不平安。承接上周五的跌勢，繼納指後，周一標普500指數亦步入技術性熊市，由高位跌超過兩成，估計道指好快步後塵。



美股創出史上最差的平安夜表現，亦是大蕭條以來最慘烈的12月，相信部分原因與特朗普連續兩日批評聯儲局有關。他首先指摘聯儲局是現時股市下跌的「唯一問題」，之後稱其加息速度太快。



對於特朗普的行為，華爾街本是習以為常，惟當系統性風險出現變化，風險溢價評估亦會失去數據化的理性，持續增加的金融系統風險會導致電腦程式盤資金流出美股，甚至是加追沽空。就算市場有貿易談判等好消息，亦止不住美股的下跌。



同時，財長姆紐欽周初曾罕見發聲明，指已致電美國六大銀行的總裁，表示確定各銀行擁有充足的流動資金放貸。財長這個行動並不尋常，儘管股市下跌與市場流動性有關，財長的行動反而引起投資者揣測，現在市場正醞釀大事發生，加深了市場的憂慮。



另外，盛傳特朗普更有意解僱姆紐欽。雖然特朗普特意走出來表示對財長有信心，並且稱讚他非常有才能而且聰明。市場對此反應是遠比其他官員的消息大，皆因姆紐欽在特朗普陣營是非常重要。作為高盛的前管理層，他是特朗普與華爾街的橋樑，也是少數由選舉留任至今的官員。一旦連這個特朗普鐵粉也離任的話，市場信心會迅即崩潰。



美股近期走勢，正是相關反射，恐慌指數VIX亦已升愈至今年2月以來最高的水平。如果姆紐欽最終離職，屆時市場反應會更大，美股的跌幅會更驚人。因此，就算特朗普近期大力hard sell美國企業是現時全球最佳，現時跌市是買入的巨大機會，投資者也不以為然。



港股聖誕節假前的走勢似有一定抗跌力，數次跌穿25,500點也反彈回升。面對美股正醞釀的問題，港股將無力抵抗，失守25,000點是遲早的事。



早前筆者曾認為港股年尾粉飾櫥窗，機會已變得渺茫。恒指自11月以來的反彈階段亦告終，明年初受外圍氣氛影響下，再次下試24,500點以下的機會已大大增加，投資者要當心未來下跌的風險。



宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)

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