金曹：用引伸波幅推算恒指

期權及程式交易專家金曹在東方產經「專家點評」專欄表示，蘋果公司因iPhone銷售低於預期，加上因高通的版權官司敗訴，部分iPhone型號在中國及德國被禁售，股價最近跌到146.83美元。



本欄早前分析，見到蘋果公司的引伸波幅不尋常的拉升，便已指出期權莊家將公司的引伸波幅拉升到35至40，明顯比新興市場及恒指25更高。提出10月之後股票期權莊家明顯睇淡蘋果公司，跌幅甚至會比新興市場和恒指大。



12月果然靈驗，美股跌幅強勁，納指跌幅多於15%，而恒指大概只有3.5%。由此可見，莊家開出的引伸波幅趨升，而技術走勢又下跌時，散戶不可對着幹，輕易出手撈底。就算不參與期權買賣，參考期權莊家開出的引伸波幅有助增加獲勝概率。



本欄11月時指出，蘋果公司今年高位233.47美元，根據引幅波幅作下跌目標，可以跌到152美元甚至到140美元。聖誕前夕跌到147美元，已經接近目標。現時全城睇淡，要小心在140美元附近，美國科技股有機會出現反彈，幅度可以是5至7%，即12月跌幅的三分之一至二分之一。



按此邏輯推論，當6月時騰訊(00700)高位是431.6元，如果跟隨蘋果公司的跌幅推算，合理調整幅度大概是在258至280元已經足夠。雖然港股12月非常強勢，但下次回調，仍有機會以258至280元區間為目標。騰訊2019年每股盈利11元，以30倍市盈率，即330元會有頗大阻力。



很多朋友希望知道明年恒指低位大概到甚麼價位，再套用引伸波幅的邏輯推算，12月結算大概是25,000至26,000點這1,000點區間，而引伸波幅最大是25.5，即一年調整26,000 x 25.5%大概已經足夠。初步看，2019年應在19,400點有很大支持力，如未見引伸波幅太過誇張的上升，也不用太過悲觀就看恒指會跌到4位數字。



樂觀點看，12月高位大約是27,300點，那明年低位也有可能是27,300調整25.5%到20,400點已經十分足夠。



期權及程式交易專家 金曹(本欄逢周四刊出)

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