彭偉新：光大綠色積極擴展業務

京華山一研究部主管彭偉新在東方產經「專家點評」專欄表示，經歷一整年的回調後，港股估值已回復至相對吸引水平，加上對中央減稅的憧憬，投資者開始有趁低買入的意欲。不過，由於美股周一急跌，相信會進一步拖低港股，短期會再下試低位，恒指或會向年內低位24,540點進發，而25,000點水平會是主要的支持，一旦失守，恒指會直接下試24,540點。



中國光大綠色環保(01257)中期收入增長54%至31.5億元，純利增40.9%至6.45億元。於2018年，集團項目增長強勁，年內有127個垃圾發電項目，總產能達每天9.95萬噸，按年增長31%。今年5月新開展了環境修復業務，未來3至5年目標每年開展最少4億至5億元人民幣的環境修復項目，每年毛利率目標為30%。



截至11月止，集團已取得環保項目107個，其中已投入營運項目39個，在建項目22個，籌建項目46個，為未來業務規模快速擴大打下良好基礎。



光大綠色於2017年5月上市，股價由低位5.15元水平開始上升，股價在一浪高於一浪下，曾升上最高8.95元水平。不過，在股價3次升上8.6元見頂回落，並於9月跌破250天線支持後，便急速向下。而股價於上周五跌穿上市低位5.15元後，低見5.09元後即作出反彈，而且更在周一以大陽燭收市。



在股價完成了全部回調後，RSI亦由30以下反彈，料可反彈並上試50天線5.85元，建議買入，跌穿5元沽出止蝕。



京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人士，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)

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