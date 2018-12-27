楊俊文：ETF成美股跌市推手

勝利證券資產管理部基金經理楊俊文在東方產經「專家點評」專欄表示，美股、日經及油價本月都下跌超過一成，美股連續多日每日跌400至500點好像變成常態。唯獨中港股市強絕全球，滬綜指月內累跌3%，恒指更只跌1%，似與全球股市脫軌。



美股大跌，原因表面上是聯儲局不理會特朗普繼續加息、中美貿易戰和美國民主和共和兩黨內鬥，政府停運等。至於深層的原因是，美股這些年的升市，都是因為資金由傳統主動式基金流入被動式ETF，意味資金單向流入單一產品，使成分股超買再超買，升來升去升指數股，非指數股如死水一樣，此情況與港股非常類似。



自美股見頂後，ETF吸引力不再，沒有新的資金流入，一跌就令投資者贖回，ETF則成了跌市毒藥，愈跌贖回的人愈多。雖知ETF的資金量是天量，沒有任何對手方接得住。至於港股近日的強勢是基於何種理由？似乎是常理所不能理解。



勝利證券資產管理部基金經理 楊俊文(作者為註冊持牌人士)

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