鄔必偉：美股明年波動加劇　嚴控風險

富途證券國際(香港)鄔必偉在東方產經「專家點評」專欄表示，上周聯儲局宣布加息0.25厘，將聯邦基金目標利率區間上調到2.25至2.5厘，創2008年金融海嘯以來最高，也是今年第4次加息，是本輪加息周期的第9次加息。



在會後的新聞發布會上，主席鮑威爾特別強調，進一步加息將是合適的。而且，會維持每個月的資產負債表縮減幅度在500億美元不變。同時他更表明，聯儲局決策不受任何政治考量影響。聯儲官員現時認為經濟更有可能符合明年加息兩次的步調，利率路徑有很高的不確定性，政策不是設定的，是由未來數據決定的。



新聞發布會之後，美股周四起連續3天都以暴跌結束，確認進入技術性熊市。由此可見，市場對鮑威爾的講話表現出極大的失望，且對美國接下來的經濟前景表現出很大的憂慮，到底這次議息會議之後市場的失望情緒為何如此之大呢？



我覺得最重要的是，此前在11月底，當時鮑威爾參與一個論壇的時候，表示聯儲局此輪加息周期可能已接近尾聲。從利率期貨市場的表現看，大家預計，加上此次12月加息，聯儲局到明年可能的總加息次數大概一至兩次。即如果12月加息後，也許明年就不加息，最多可能再加一次而已。



從會後記者招待會上鮑威爾的表態來說，他還是堅持聯儲局要保持繼續加息的節奏，且認為明年加兩次息的可能性還是比較大的，這就和市場的預期差很多。同時，我認為，還有一點對市場信心的打擊更大，那就是聯儲局表態會繼續縮表。



從聯儲貨幣政策正常化的角度來說，實際有兩個手段：第一是加息；第二是縮表。在此之前，實際縮表的進度並不及計劃的，截至11月，對國債和MBS的減持均滯後於計劃，累計實際減持佔計劃的90.6%、76.6%。但是，未來若聯儲局加息暫緩，後續貨幣政策正常化進程可能將主要由縮表推進。即使不主動加速縮表，只是保持自然到期贖回，2019年聯儲局縮表速度也將快於2018年，對長端利率的推升也將更為顯著。從會後記者招待會來看，聯儲在加息和縮表兩個方面都沒有放鬆，這樣，未來市場資金的緊張程度將不會減弱。



綜上所述，我們可以看到，在這次議息會議後的申明及記者招待會鮑威爾的表態來看，聯儲局還是保持了一貫的獨立性，且對之前制訂的貨幣政策沒有做太多改變。市場在預期美國經濟放緩，且美股已經在高位的情況下，出現明顯賣出鎖定利潤的做法也是正常。從這裏也可以預期，明年美股的波動將非常巨大，且不確定因素也在不斷加強，控制好風險是目前首要的考慮方向。



富途證券國際(香港) 鄔必偉(作者為註冊持牌人士，本人並無持有上述股票)

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