鄧澤堂：康師傅下跌風險續增

致富證券資產管理部董事鄧澤堂在東方產經「專家點評」專欄表示，市場擔心風險增加，美股繼上周五憂慮聯邦政府局部停擺而大幅下跌後，周一平安夜再次急挫，道指更失21,800點水平。



市場傳出美國總統特朗普在聯儲局主席鮑威爾宣布加息後，有意撤換主席。平安夜時，特朗普又在Twitter炮轟聯儲局，並指其是「美國經濟唯一問題」、「不了解市場」、「像個高爾夫球手因為不懂推桿而未能得分」，針對味道濃烈，看來短期仍會影響市況。



技術走勢上，聖誕假期加上2018年即將結束，股市成交應較淡靜，外圍再挫，港股於聖誕後轉弱難免。同時，除了擔心美國市況外，還要關注英國硬脫歐、中美貿易戰風險。2019年初市況相當不樂觀，恒指或會再次向下，要提防第1、2季，恒指會再創近年低位，跌至23,800點以下水平。



股份方面，康師傅控股(00322)公布的第3季業績後持續弱勢。數字符合市場預期，但公司表明會將明年的業務重心，由盈利擴張轉向至爭奪市場份額，壓低毛利的價格戰機會大。要留意股份再向下的風險高，短期內或有機會下跌至9.2元水平。



致富證券資產管理部董事 鄧澤堂(作者為註冊持牌人士)

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