【名家筆陣】陳漢偉：港拓AI大數據機遇處處

香港電腦學會人工智能專家小組召集人陳漢偉在東方產經專欄「名家筆陣」中表示，大數據配合開放式數據及人工智能(AI)，是一個非常強力的組合，如再配合物聯網，我們就能擁有周圍的物件、設備、交通工具、工作程序，以至自己身體狀態的實時資訊，就能為城市、政府、工業，個人生活及健康帶來高效能管理。當中，為人類所帶來的種種強大新機遇，更是數年前未能想像的。



近年世界各地都有創新應用大數據、開放式數據及人工智能的成功例子，香港也不例外，在智慧城市、保健、金融、保險等行業應用尤多。以保險業為例，已開始應用於檢測詐騙、確保合規等；而通過顏面識別及身體質量指數(BMI)預測，可更快和更準確地訂出保單內容和定價，有助縮短客戶的簽單時間。此外，有愈來愈多保險公司，正利用人工智能將索償程序自動化。



同樣地，本地的財務機構亦在應用大數據和人工智能以作數據分析，預計投資風險、管理投資組合和檢測詐騙。



其實，香港的人工智能水平相當高。全球最具價值的人工智能公司商湯科技(SenseTime)，目前估值已達數十億美元，正是香港中文大學的學者們在幾年前創辦，主要透過人工智能及機器深度學習技術，發展出顏面及影像識別、自動駕駛及醫療成像等技術。其高效能的機器深度學習超級電腦運算平台，是全國最大平台之一，可以支援建設數以十億計參數的模型，將數以百萬計的數據分類，及培植數以十億計的成像。



今年，全球最受重視的研究學報資料庫《Scopus》，基於近年研究論文被引述次數及對行業的影響力，將香港的人工智能研究，位列全球第三，這是了不起的成就。



最近，阿里巴巴、商湯科技和香港科技園公司開設了一個非牟利的香港人工智能及數據實驗室，旨在透過最尖端的技術及專業人才，提升本地的人工智能發展，相信可有助提升人工智能在本地初創企業、商業創新的應用，並能促進產學研界別的知識分享，從而激發更多業務發展的新主意。政府亦已承諾，將投入數百億元資金發展創新科技，亦為本地資訊及創新科技界帶來強大的支援。



每年香港資訊及通訊科技獎(Hong Kong ICT Awards)，正是表揚本地科技成就的最佳平台。香港電腦學會今年將參與籌辦「2019香港資訊及通訊科技獎──商業方案獎」，主要獎勵本地智能科技的商業應用，當中包括四個組別，分別為「商業及公共機構企業方案」、「中小企方案」、「大數據及開放式數據應用」，以及「資訊保安」等。



香港不少初創企業，在人工智能和大數據應用上都有出色的成就，宜把握機會，積極參與，令香港有更多人了解到香港的科技水平，並能打響企業和產品的知名度，對於公司發展以至融資集資的機會，均有助益。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/