溫灼培：經濟政策失誤或累及紐元

恒生銀行首席市場策略員溫灼培在東方產經「專家點評」專欄表示，新西蘭工黨政府近期推出的政策，實在令人摸不着頭腦。表面是為了改善民生，但就筆者看來，這些方案一旦落實執行，不排除會損害當地經濟發展以至紐元匯價前景。



新西蘭政府於12月接連宣布新政，首先是明年4月起將把當地每小時最低工資推升7.2%；另方面，亦宣布收緊工作簽證計劃。目的是要企業多聘請本地人及減少外國人透過工作移民到當地。



工黨政府接連推出的新政意味甚麼？首先，如此大幅增加工資，可想像將損害當地的營商環境，亦有可能使企業減少招聘。而新西蘭作為一個人口稀少國家，根據2017年新西蘭統計局數字顯示，當地人口約只有480萬。正因其人口稀少，淨移民人數的多寡對當地經濟發展亦變得重要。



新西蘭政府推出的一連串經濟政策動作，對當地經濟發展可視為不利。如中美在90日期限後不能達成方案，化解雙方貿易分歧，從而波及環球貿易的大環境。在裏應外合下，屆時可想像對新西蘭經濟以至當地貨幣帶來的衝擊將更見嚴峻。料紐元0.69上升阻力龐大，初步支持0.66。

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