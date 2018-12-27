艾雲：共享單車敗在蠻拚資金

財經分析家艾雲於東方產經專欄「iTalk」表示，內地共享單車ofo遭「擠提」按金，若上千萬用戶每人退款100元，「小黃車」起碼要回水10億元現金。試問一間財困公司，怎能一下子拿出這麼一大筆錢。其實，這市場未正式起步已告玩完。正可謂成也資金，敗也資金。



共享單車本身模式夠特別，將外國大行其道的指定地點停泊單車租賃服務，變成隨處擺放的無樁單車。箇中的創新，不只應用了流動互聯網，更用上了物聯網技術，通過手機尋找單車、解鎖。只是資金過多造成市場混亂，令原來要試驗的共享模式亦無法完成達到目的，市場一味在鬥資金。



有時市場大，但競爭也大，內地風險資金每嗅到新機會，就會蜂擁而至。三年多前，共享單車初露頭角，一眾創業者和風險資金湧入，項目忽然做大。據《2018年中國共享單車行業研究報告》提到，2017年全國有逾百間公司，累計投放2,300萬輛單車。較出名的是摩拜及ofo，兩者都是由風險資金養起的獨角獸，估值均逾20億美元。



按金亦是這些公司的收入來源，每收兩、三位用戶的按金就足夠抵銷購置新單車成本。只要用戶數不斷增長，僅收按金去再投資亦相當和味。但市場增長得太快，卻也快速見頂，資金也隨即中斷。



他們之間因為要爭取市場，中國人只會鬥割價，低至每小時一元幾塊，亦不足以作長遠的營運。



失去新資金的支持，較小規模的營運商去年已捱不住，來到今年更燒到兩間龍頭。摩拜有幸獲美團(03690)收購，但ofo有管理層內鬥的問題，否則應該一早賣掉。



再者，胡亂停泊才是死穴。本來一、兩部單車在街上停泊未必太礙眼。但當一街都是，便足以影響市容，政府就不得不出手管制。



即使經營了三年，被資金打亂的共享單車市場，本身的營運模式一直未驗證是否可行。但是，共享單車概念已經被玩爛，就如比特幣或礦機一樣，現在有人說要認真去做這門生意，還有誰會支持？



艾雲

在財經界打滾多年後，毅然投身資訊科技行業，成為i世代。

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