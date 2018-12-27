東方日報B1：港股復市料守二萬五　券商嗌咪撈貨

美股道指「平安夜」急瀉逾六百點，連累周二「聖誕節」繼續交易的亞股受壓。儘管港股周二及周三假期休市，暫時避過一劫，惟券商普遍不看好港股今年餘下兩個半交易日走勢，料苦守25,000點，並建議投資者勿急於撈貨。事實上，12月至今恒生指數已累挫855點或3.23%，點數計暫為歷來表現最差12月，期間市值蒸發逾1.27萬億元，令年初至今市值損失增至逾4.49萬億元。



港股美國預託證券(ADR)周三早段普遍偏軟，騰訊控股(00700)報303.76元，較香港假期前收市低5.75元；滙豐控股(00005)報62.77元，低1.38元；中國海洋石油(00883)報11.2元，低0.5元。按比例相當於恒指跌406點，至25,245點。



中投傲揚基金經理溫鋼城表示，觀乎美國聯儲局調低明年加息次數預測及中央經濟工作會議舉行之後，對港股並沒有顯著刺激作用，今年餘下時間恐沒有甚麼紮實的利好消息令港股做好，繼續下跌不奇怪，直言「恒指唔跌穿24,500點已經好好」。他又指，由於本月港股一直向下，淡友或會伺機繼續做淡，「等星期五期指結算好友無仇報」。



他又說，港股本月已經相當超賣，惟市場憂慮大行會進一步調低上市公司盈利預期。參考過往港股熊市，恒指市盈率通常跌到八至九倍，需經歷約一年半時間之後，恒指或跌到20,000至23,000點才「見底」。儘管美元匯價下滑有利亞洲區股市，但問題是資金未必會大舉回流新興市場，因為新興市場股市不少是資源企業，惟中國經濟前景不明朗。



宏高證券投資經理梁杰文亦稱，未來兩日半港股有機會進一步跌，但應可守住25,000點，因美股近日暴跌純粹由於美國政府政策混亂，並非美國經濟下行風險等較長線的因素。不過，他對明年港股走勢依然悲觀，明年首季很大機會跌穿今年低位24,540點。



鑑於投資者憂慮中國經濟前景，同時美股又繼續向下，貿易戰與樓市轉勢的負面消息亦會持續困擾市場，他預期港股估值可能「愈跌愈平」，因此不建議吸納。



此外，證券分析員譚朗蔚表示，儘管美股下行壓力未除，港股假期後復市或繼續下滑，但應該可以守住25,000點。他認為，近日美股冧市與中美貿易戰及當地經濟增長放緩的風險無關，因此港股跌幅不會如美股般嚴重。不過，他認為港股始終只是相對美股有抗跌力，表現並非真好，投資者不必急於撈底，適宜等待負面因素明朗化後始博反彈。



訊匯證券行政總裁沈振盈則指，雖然美股走勢差劣，但畢竟道指過去兩周已經累積很大跌幅，而且港股「都叫做頂得住」，若美股周三沒有進一步暴瀉，恒指今日應該能在25,500至25,600點區間企穩，並且力守至周五期指結算。然而，他強調，港股所謂「抗跌力」只是2018年餘下日子的事情，對2019年走勢感悲觀，維持恒指會跌到二萬點、「一股不留」的觀點。

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