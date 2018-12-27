黃栢寧：澳元料下跌空間有限

花旗銀行投資策略及環球財富策劃主管黃栢寧在東方產經「專家點評」專欄表示，聯儲局早前的議息結果沒有如市場般鴿派，中美關係再度緊張等因素，一度令商品貨幣澳元及紐元受壓。但其後市場開始憂慮聯儲局在制訂貨幣政策方面會否出現政策失誤，令美元面對下行壓力。



我們預期，美國明年將加息兩次，利率將升至2.75至3厘。不過，實際加息時間存在不確定性，通脹低企令加息至中性或超過中性區間沒有迫切性，聯儲局明年在加息取向方面或變得更審慎。同時，明年中之後，部分主流國家央行開始收緊貨幣政策，或較利淡中長線美元表現，澳元可望受惠，可留意趁低吸納澳元機會。



然而，仍需要留意若中美關係再度緊張，或會令市場再次波動，有機會利淡風險貨幣澳元的表現。技術上，澳元兌美元的相對強弱指數跌至超賣水平，料短期下跌空間或有限，先行於0.7021至0.7394之間整固。

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