中國經濟︰國務院推動商業銀行盡快啟動發行永續債

綜合報道，中國央行官網發布消息，12月25日國務院金融穩定發展委員會辦公室召開專題會議，研究多渠道支持商業銀行補充資本有關問題，推動盡快啟動永續債發行。



人行貨幣政策委員會委員馬駿稱，當前形勢下，補充銀行資本是促進經濟金融良性循環的重要著力點。盡快補充銀行資本，有助於發揮銀行資本的槓桿效應，提高銀行支持實體經濟的能力，緩解小微企業、民營企業融資難問題。



交銀金研中心首席金融分析師鄂永健表示，中國銀行業補充資本的渠道不是很多，金穩委推動盡快啟動永續債發行，有助於銀行有效補充資本，保持資產穩步擴張，以增強銀行對實體經濟服務的能力，但是否能有效提升銀行的風險偏好仍存在不確定性。



海通證券債券創新部負責人郭實表示，通過優先股和永續債都可以補充一級資本，區別不大。相比優先股，永續債的審批在銀監部門和人民銀行，無需證監會審批，所以在緩解商業銀行資本壓力方面，人行的推動力更強。從今年銀行發行補充二級資本的工具來看，有很多非銀機構在參與投資，市場也逐漸活躍，這個時間點推永續債可能也是希望一些市場化投資者未來更多能夠參與。





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