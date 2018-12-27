【市前重點睇】美匯重上97關　油價暴漲8%

●隔夜美股及油價暴漲，美債孳息率大升；美匯指數重上97關；亞洲市企97.02，港匯升至7.829，離岸人民幣(CNH)企6.89，圓匯回落至111.3，歐元跌至1.135，英鎊低見1.263。金價由1,279美元高位回至1,267美元。油價反彈8%，布油升穿55美元，紐油觸及47美元。道指期貨跌40點。俗稱「黑期」的新加坡港股期貨漲逾500點。



●據報美國政府將派代表團於2019年1月7日當周前往北京與中國官員舉行貿易談判。



●美股三大股指齊創2009年3月長牛開啟以來最大單日漲幅。道指收報22,878點，升1,086點，創美股史上最大單日點數進帳；標指收報2,467點，升116點；納指收報6,554點，升361點。 https://bit.ly/2QSACQ7



●港股ADR指數收報25,752點，升100點。 https://bit.ly/2EKYA8u



●美國10年期國債孳息率升6.96個點子，報2.8079厘。



●白宮經濟顧問委員會主席Kevin Hassett強調，聯儲局主席鮑威爾不會被解僱。 https://bit.ly/2CAmMcs



●美國政府停擺進入第5天，美墨邊境牆經費僵局仍然未解。特朗普表示，政府關停「需要」持續多久就持續多久，直至獲得建牆撥款和邊境安全為止。



●美國商務部在政府關閉期間停止發布經濟數據，本周原定將公布的經濟數據包括12月27日的新屋銷售，以及12月28日的貨物貿易和庫存數據。



●美國Richmond聯儲製造業指數降至-8，創出紀錄最大降幅；市場預期為15，前值14。這是12月第4份環比下滑的地區聯儲製造業指數，也是貿易戰使美國公司遭遇更大阻力的最新證據。



●美國10月廿大城市樓價升幅續放緩。 https://bit.ly/2Rih4E6



●ICI數據顯示，共同基金在12月19日止當周遭遇562億美元贖回，創下2008年10月15日止當周以來最大資金外流紀錄。



●紐約期油收報每桶46.22美元，升8.68%，創自2016年11月以來最大單日升幅；布蘭特期油收報每桶54.47美元，升7.93%。 https://bit.ly/2Vb8q9F



●紐約期金收報每安士1,273美元，升1.2美元或0.1%。 https://bit.ly/2QOH3DP



●國務院金融穩定發展委員會推動銀行發行永續債，據悉中國銀行計劃發行不超過400億元人民幣永續債券，有望成為首家獲監管批准通過該類債券融資以補充一級資本的銀行。



●中國人大網公布中國外商投資法(草案)，明確利潤等可自由轉出，不得強制轉讓技術。



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