特朗普或「求仁得仁」　數據支撐明年不加息！

綜合外電報道，美國總統特朗普可能得償所願，讓聯儲局會暫停加息，原因是他發動的貿易戰已在影響美國經濟，美國政府關停又導致股市大跌，均削弱美國經濟2019年的增長預期。



聯儲局在12月加息的同時，預計2019年美國經濟增長2.3%，明年最後3個月平均失業率為3.5%；這些預測支撐2019年有理由再加息兩次。然而，這些前景展望可能會被市場動盪沖淡，因為股市下跌會侵蝕家庭財富，進而打擊消費開支。



最新Richmond聯儲12月份製造業調查指數報-8，前月為14；環比22點的降幅創出紀錄最大；出貨量指標從11月的12降至-25；新訂單指標11月的17降至-9。這是12月第4份環比下滑的地區聯儲製造業指數，也是貿易戰使美國公司遭遇更大阻力的最新證據。



市場已對聯儲局2019年中值預期加息兩次不以為然。2020年1月聯邦基金期貨合約的隱含利率已跌至2.40%，與目前的有效聯邦基金利率相符。



RJ O’Brien and Associates董事總經理John Brady表示，這表明市場已經在預期聯儲局2019年完全不會加息。



紐約Macropolicy Perspectives創始人Julia Coronado表示，股價暴跌可能會降低2019年增長預期，信心動搖很可能會影響投資和招聘，並可能讓聯儲局推遲到下半年再加息。



前財長薩默斯周三(26日)在twitter表示，經濟衰退概率已經從12月前的「略低於50%」升至60%。他沒有解釋預測理由。





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