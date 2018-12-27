中國金茂參與開發昆明商住項目

中國金茂(00817)公布，附屬公司金茂天津與深圳創啓、昆明華僑城、中鐵房地產及項目公司簽訂協議，以就標的地皮的開發開展合作。地皮由深圳創啓於2018年8月17日透過公開掛牌投得，並已設項目公司開發。



據協議，地皮將劃分為標的項目A及標的項目B，金茂天津將僅參與後者的開發，並以平價向深圳創啓收購其所持項目公司逾32.966%權益，以獲得項目66%權益；土地成本約28.913億元人民幣(下同)。按權益比例計，金茂天津應向項目公司提供約19.082億元股東貸款，以支付土地成本。



標的地皮位於中國雲南省昆明市呈貢新區吳家營片區東部，佔地83.893萬方米，規劃建築面積112.685萬方米。其中，標的項目B的佔地41.904萬方米，規劃建築面積59.596萬方米，用途商住。



公司指，是次交易有助在昆明獲取較大體量的土儲，並可通過對標的項目B的獨立操盤開發，發展金茂品牌的大型低密度居住社區，為進一步拓展西南區域奠定基礎。



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