亞洲股市：日股反彈4%　豐田漲3%

美股飆升，日本股市跟隨外圍做好，日經225指數重上2萬點關，早段一度漲773點或4%，高見20,100點，最新報20,056點，揚升729點或3.78%。至於日本東證指數亦升58點或4.07%，報1,489點。



個股方面，豐田期望將機械人應用至每個家庭中，並讓它成為用戶的「朋友」，股價升逾3%。



Mizuho升逾3%，報稱公司擬夥銀行將於明年3月推出虛擬貨幣。



FamilyMart據報將於明年7月起，於旗下日本商店開展e-money無現金支付服務，股價升逾3%。



另外，南韓首爾綜合指數跌0.21點或0.01%，報2,027點。三星電子升0.52%。



澳洲悉尼普通股指數升61點或1.11%，報5,621點。傳力拓擬於2019年初分拆旗下加拿大鐵礦石子公司上市，股價升逾1%。



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