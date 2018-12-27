全球經貿戰︰美國代表團據悉1月初赴京談判

外電引述消息人士透露，美國政府將派代表團於1月7日當周前往北京與中國官員舉行貿易談判；其中，美國副貿易代表Jeffrey Gerrish將負責帶隊，財政部負責國際事務的副部長David Malpass也將同行。



這將是自中美領袖本月在阿根廷達成暫時休戰協議以來，中美雙方官員首次舉行面對面會談。美國財長姆紐欽上周表示兩國團隊通過電話進行了磋商。



在談判期間，美國暫不按計劃上調對每年約2,000億美元中國輸美商品加徵關稅。到目前為止，中國已恢復購買美國大豆，並至少暫時降低對美國汽車的報復性關稅；本周並宣布第3輪降關稅措施，從1月1日起降低逾700種商品進口關稅。



美國企業研究所中國問題專家Derek Scissors稱，雖然美國貿易代表團赴北京談判是件好事，但雙方無望實現特朗普政府當前尋求的那種大規模突破；目前也不可能預測中國方面會有根本改變。



美國貿易代表萊蒂澤將負責領導對華談判，按目前計劃，他並不會加入赴華談判代表團。他本月稱3月1日是談判「最後期限」。





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