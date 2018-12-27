A股快報：油股強勢　金融撐市

外圍市況做好，內地3大指數高開逾1%。滬綜指高開29點或1.18%，報2,527點；深成指高開113點或1.55%，報7,402點；滬深300指高開40點或1.36%，報3,042點；創業板指高開19點或1.51%，報1,283點。



板塊方面，石油股升逾3%；船舶製造股升逾2%；次新股、釀酒、家電、煤炭、鋼鐵及金融股升逾1%。



廣發證券升1.95%，其將發行12億股新A股。



天房發展升3.34%，公司控股股東天房集團由天津市與保利集團進行共管。



金鴻控股升逾3%，公司中期票據「16中油金鴻MTN001」兌付存在不確定性。



京東方升1.5%，公司擬在福州建第6代AMOLED(柔性)生產線，投資總額465億元人民幣(下同)。



華貿物流終止與國調基金旗下企業共同投資京東物流，股價升1.09%。



順絡電子升1.07%，公司獲中金給予「買入」的初始評級，目標價18元。



杭氧股份獲華泰證券給予「持有」的初始評級，股價升1.28%。



格林美升1.54%，公司獲興業證券給予「跑贏大市」的初始評級。



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