中國11月工企利潤3年以來首現負增長

中國統計局公布，11月份，規模以上工業企業實現利潤總額5,947.5億元人民幣(下同)，按年下降1.8%，連續第8個月出現下跌，亦為3年以來首次出現負增長。10月份為按年增長3.6%。



統計局工業司何平表示，從11月份當月情況看，工業利潤按年下降主要受工業生產銷售增速放緩、工業品出廠價格漲幅回落、成本費用上升等影響。



今年1至11月規模以上工業企業實現利潤總額61,168.8億元，按年增長11.8%，增速比1至10月份放緩1.8個百分點。



首11個月，國有控股企業實現利潤總額18,087億元，按年增長16.1%；集體企業實現利潤總額191.5億元，增長4.6%；股份制企業實現利潤總額43,176.8億元，增長15.9%；外商及港澳台商投資企業實現利潤總額15,386.8億元，增長4.2%；私營企業實現利潤總額15,815.5億元，增長10%。



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