港股格局：黃偉豪建議趁反彈減持石油股

中民證券(香港)研究部董事黃偉豪表示，隔晚(26日)美股復市明顯抽升，港股周四(27日)亦借勢反彈，惟不可視為跌勢終止的信號。他認為美股是次反彈理據僅緣於美國總統特朗普對股市及企業正面言論，以及個別企業聖誕零售數據優於預期推動，故整體股市前景仍未明朗。



港股而言，恒指短綫若企穩26,000點，年底或有機會以26,500點作結；否則繼續反復向下格局；若失守25,500點，將下試25,000點關口。



國際期油周三(26日)同樣飆升，紐約期油急彈8.6%。相信消息短期將利好石油股，惟油股升幅將不及油價。而長遠而言，他認對油價已步入熊市區域，加上明年需求或進一步放緩，故不敢對油價過於樂觀，建議有貨的投資者應趁反彈減磅。



另外，他預期科技股亦可見明顯反彈，其中年內已錄一定跌幅的騰訊(00700)受內地遊戲審批鬆綁支持，短期可繼續向上，惟330元關口或受阻。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm