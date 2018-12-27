【即市分析】iPhone也促銷？手機股孖寶頹勢未改！

近期美國蘋果公司(Apple Inc.)遭多間投行降低iPhone銷量預測及目標價，以致過去數月股價暴瀉，並已陷技術性熊市。近日傳來該公司推出優惠促銷新型號手機活動，顯見銷情不佳已非傳聞。全球手機龍頭企業不利消息接踵而來，兩大本地藍籌手機設備股--瑞聲科技(02018)和舜宇光學科技(02382)的股價恐怕亦難扭轉頹勢，策略維持逢反彈減持。



過往蘋果公司推出新產品，多會掀起熱潮甚至炒風，惟近年消費者熱情減退。早前傳出公司因新型號手機銷情欠理想而要削減生產訂單，現又傳出要出招促銷，提高「舊機換新機」的折扣優惠，變相降價，顯見新機需求疲弱的情況，已去到觸動其檢視營銷策略的地步。



事實上，內地以至全球手機市場在高速發展後趨向飽和。據市場調查機構IDC報告，今年第3季全球智能手機出貨量按年下跌6%，並為連續第4個季度按年下滑，預視手機設備業正步入寒冬。



今年以來，港股中，手機設備股的經營數據早已在反映行業景氣轉弱。截至今年9月30日止9個月，瑞聲的收入及純利按年分別跌4.8%及21%。上半年，舜宇的收入及純利增速亦大幅回落。兩股年內的股價表現慘淡，瑞聲現價由年內高位163.6元累跌逾7成，舜宇現價亦由高位174.9元挫逾6成。難怪大行頻頻發表報告唱淡，其中瑞信將瑞聲的評級由「中性」降至「跑輸大市」，目標價由57元下調至42元。



走勢上，瑞聲股價自6月起至今一直沿10周線持續下探，現升1%報45.75元，論交投未見得可試破50元關。舜宇表現雖相對硬淨，惟同樣缺乏反彈動力，踏入12月起股價反覆下行，今早(27日)反彈4.3%報70.2元，70至72元阻力不輕，提防反彈完成後會再試前低位61.45元支持，兩股皆未到撈底的時候。



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