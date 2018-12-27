港股格局：耀才許繹彬料恒指升幅短暫

美股周三爆升逾千點，但港股僅升不足200點。耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，美股未脫劣勢，港股在今年尚餘的交易日，相信亦難以力挽狂瀾，傳統的粉飾櫥窗效應看來已近乎失效，年底收市只望保住25,000點已經要高歌「哈利路亞」。



美國聖誕股市表現「CHOK」過瘋狂過山車，平安夜慘遭「熊襲」，在美股市場完全「不平安」；但轉瞬聖誕假後又狂飆逾千點，癲喪程度完全「冇路可捉」。不過，美國內部爭拗不斷，「停擺」事件一波未平，總統特朗普又對財長姆紐欽及聯儲局主席鮑威爾又諸多挑剔，起勢想「炒人」，加上美國科技股已現爆破風險，美股衰勢必累及亞股表現。



另一邊廂，展望來年，筆者未敢太樂觀，除了貿易戰、環球經濟面臨下行風險外，科技股步入熊市，2019年未揭新頁，已顯露潛在的幾樣黑天鵝事件。



他指，最令人憂心的是，貿易戰衍生的後遺症禍患無窮，相信明年會更明顯；一直以來，內地居民都依賴投資房地產來積存財富，整個社會的物質及服務質素並無實質的提昇及躍變。中美貿易戰促使銀行勒令「收水」，銀根緊絀導致中國樓市及債務問題接種而來，長遠必然出現樓房供過於求，一旦地產市場爆破，將大大削弱市民的消費力及財富值。



另外一個是債務問題，由個人到企業，甚至地方政府的舉債愈來愈多，非官方數據顯示，國內存在大量影子信貸的問題，料國債已是GDP三倍。負債纍纍，再加上貿易戰衝擊，令積壓已深的債務經濟猶如一個計時炸彈。現時，「去槓桿」和「保GDP」是中國財經首腦們刻不容緩要解決的兩大難題，「魚與熊掌」要兩者兼得絕非易事。



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