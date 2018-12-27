內地發布促進奶業振興政策　乳業股個別發展

中國農業農村部與發改委等9部委發布進一步促進奶業振興的若干意見。乳業股個別發展，蒙牛乳業(02319)曾飆近3%，高見24.5港元；暫升幅收窄至約2%。



中國聖牧(01432)、現代牧業(01117)、澳優(01717)及H&H國際(01112)先升後跌，跌幅介乎1.7%至2.7%。



《意見》指出，優化奶業生產布局，創新奶業發展方式，建立完善以奶農規模化養殖為基礎的生產經營體系，力爭到2025年全國奶類產量達到4,500萬噸。力爭3年內顯著提升國產嬰幼兒配方乳粉的品質、競爭力和美譽度，提高市場佔有率。



另外，支持奶農發展乳制品加工。推出金融信貸支持、用地用電保障等相關配套政策，支持具備條件的奶牛養殖場、合作社生產帶有地方特色的乳制品。將符合條件的中小牧場貸款納入全國農業信貸擔保體系予以支持。



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