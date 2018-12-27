外媒專欄：揭開中國強制技術轉讓的真相

彭博專欄分析文章指，圍繞中國強制技術轉讓的種種擔憂，如果單從中國汽車行業來看，幾乎沒有；如果真有，那中國所能展現的高科技亦寥寥無幾。



以華晨為例，寶馬的光環絲毫未感染到合作伙伴。自合資公司成立後，華晨中國的非寶馬品牌汽車銷量增速很是慘淡。華晨汽車銷量近年來一路滑坡，與寶馬品牌的汽車銷量相比微不足道。華晨中國的業務在分析師看來幾乎毫無價值，所以當寶馬增持合資公司股權後，華晨中國的股價一落千丈。今年年初消息傳出至今，公司市值已蒸發53%。



那麼，華晨中國對合資公司控股了15年，為何不能獲取技術自行成功造出一輛好車呢？



現實情況是海外汽車製造上的策略非常高明，把最先進的技術守得固若金湯，中國的競爭對手被擋在門外。



寶馬早在2003年時便在沈陽大東區修建了合資工廠，一直到2012年才成立發動機廠。到2016年時，寶馬成立第2家發動機廠，面向中國市場生產寶馬3缸及4缸發動機，而這時距離在德國首次生產此類型發動機已足足過去3年。寶馬的環保型輕金屬鑄造技術，在巴伐利亞同類車間問世7年以後才來到中國。



與此同時，寶馬還設法迎合中國市場需求，面向當地推出特定車型，增加車型系列，還要在中國生產電動汽車。



其他公司採取的也是同樣策略。



9月份，豐田汽車據報準備與中國合資伙伴分享混合動力技術。這聽起來像在汽車行業開辟先河，實際上混合動力汽車正逐漸失寵，純電動汽車才是行業真正的關注焦點。豐田全球市場佔有率在不斷丟失，何不讓10年前就掌握的技術，來多換取幾年的市場回報？



然而，這些問題成了中美貿易爭端。今年3月，美國貿易代表辦公室發布「301」調查報告，稱中國對美國公司實施了不公平的技術轉讓制度。報告並專門以汽車行業為例，聲稱強制技術轉讓行為很猖獗；又引述美國一個貿易協會證詞稱，中國電動汽車的相關規定，就是「該行業很明顯的一個例子，除非當地合作伙伴掌握技術並能自主生產，否則沒法把產品賣出去」。



11月份時這篇報告又做了更新，稱中國汽車行業政策加劇了國外車企的壓力，卻對很多公司在中國市場表現得風生水起忽略不計。其實，對那些表現不好的外國公司，與其歸咎於技術強制轉讓，不如從戰略失誤尋找問題。



這並非要為中國在貿易投資方面的做法或政策做辯護。但是，涉嫌黑客入侵、間諜活動、外國投資限制、不公平的貿易政策和盜竊之間存在着重要區別。



就跟對「中國製造2025」計劃一樣，擔憂中國會超過工業競爭對手也有些多慮。如果真要擔心，那就是中國這種笨拙的做法，反而是扼殺了創新能力，在全球技術舞台上也會喪失一席之地。





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