【即市分析】擬發永續債　內銀博反彈時機到？

東方產經「薦神」專欄作者帥哥：早前中央多管齊下救民企，並提出「一二五」計劃，令3年後銀行的貸款必須一半給予民企。市場憂慮內銀壞帳大增，拖累相關股份齊齊受壓。



內銀股弱勢受關注，國務院金穩會研究多渠道支持商業銀行補充資本，推動盡快啟動永續債發行。外電引述消息指，中國銀行(03988)擬發行不超過400億元人民幣永續債券，有望成為首家銀行獲監管機構批准通過該類債券融資，以補充一級資本。



雖然已有非金融公司如地產及工業等企業發行永續債券，但銀行業仍未發行永續債券我先例。市場分析認為，相比優先股，永續債的審批在銀監部門和人行，無需證監會審批，因此在緩解商業銀行資本壓力方面，人行的推動力更強。



推動啟動永續債發行，有助於銀行有效補充資本，保持資產穩步擴張，以增強銀行對實體經濟服務的能力。不過，相關措施背後卻顯示着內銀缺水的流動性隱憂，是否能有效提升銀行的風險偏好仍存在不確定性。



部署方面，四大內銀包括建設銀行(00939)、工商銀行(01398)、農業銀行(01288)及中行近月仍處於低位徘徊，今早(27日)受相關消息刺激，現升0.6%至1%不等。而「北水」亦在假期前入場大手掃貨，短線料對股價有一定支持，但行業中長線面對的風險未除，股價反彈力度料有限，似乎仍未是博反彈時機。

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