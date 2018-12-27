人民幣Hibor：隔夜息1.72厘　CNH企6.89

離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息跌穿2厘關，跌至1.72厘，1星期拆息則升穿3厘水平，至3.243厘，2星期至6個月拆息報3.52至3.8厘，而12個月拆息升至3.969厘。



27/12/2018

隔夜 1.72867厘

1星期 3.24300厘

2星期 3.52200厘

1個月 3.57100厘

2個月 3.62900厘

3個月 3.69900厘

6個月 3.80100厘

12個月 3.96900厘



24/12/2018

隔夜 2.04679厘

1星期 2.24214厘

2星期 2.46071厘

1個月 2.32107厘

2個月 2.31607厘

3個月 2.40018厘

6個月 2.49107厘

12個月 2.77214厘



亞洲市，離岸人民幣(CNH)兌每美元於6.8894至6.9011上落，最新報6.8950。在岸人民幣(CNY)亦於6.8865至6.8952上落，最新報6.8914。



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