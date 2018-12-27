人民幣Hibor：隔夜息1.72厘 CNH企6.89
2018年12月27日 11:36
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(美聯社圖片)
離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息跌穿2厘關，跌至1.72厘，1星期拆息則升穿3厘水平，至3.243厘，2星期至6個月拆息報3.52至3.8厘，而12個月拆息升至3.969厘。
27/12/2018
隔夜 1.72867厘
1星期 3.24300厘
2星期 3.52200厘
1個月 3.57100厘
2個月 3.62900厘
3個月 3.69900厘
6個月 3.80100厘
12個月 3.96900厘
24/12/2018
隔夜 2.04679厘
1星期 2.24214厘
2星期 2.46071厘
1個月 2.32107厘
2個月 2.31607厘
3個月 2.40018厘
6個月 2.49107厘
12個月 2.77214厘
亞洲市，離岸人民幣(CNH)兌每美元於6.8894至6.9011上落，最新報6.8950。在岸人民幣(CNY)亦於6.8865至6.8952上落，最新報6.8914。
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