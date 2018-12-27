俄羅斯踢爆油價下跌真相！無懼每桶40美元維持1年

亞洲市布蘭特原油回升至每桶54.3美元水平，紐油報46.0美元。儘管布油周三(26日)一度跌穿50關及接近16個月低點，但俄羅斯官員及俄羅斯石油公司高管表現淡定。



俄羅斯第一副總理Anton Siluanov周三在總理普京與大型企業管理人士開會前表示，「油價下跌幾乎不會打擾我們，因為我們的預算基於每桶42美元」。



他並預期，價格可能在一段時間，6個月或1年內，維持在40美元至50美元左右，因為美國生產商已經對其部分產量進行對沖；而即使情況持續，俄羅斯仍有充足的財政儲備。



俄油CEO Igor Sechin表示，油價本該已穩定下來，因為每個人按理都應對「OPEC+」感到害怕，但實際上沒有人害怕。美國利率上升迫使投機者平倉，推動油價下跌。俄油「保守」估計是油價在2019年在每桶50至53美元。



俄羅斯第2大石油生產商Lukoil總裁Vagit Alekperov預計，受惠於「OPEC+」協議，明年原油價格將在60美元或稍高的水平企穩。



克里姆林宮發言人Dmitry Peskov周二發布聲明表示，現在評估「OPEC+」協議的有效性為時過早，隨着時間推移，該協議將對價格產生影響。



－－－－－－





《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！遊戲下載：



https://goo.gl/i2t1yj







東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機



http://bit.ly/2sLtGDm