【樓市無限Touch】新界東冧價潮　大埔搵樓好So？

反映二手樓價的中原城市領先指數CCL顯示，新界東的樓價已連跌16周，累跌近12%，在四區之中表現最差。今期《樓市無限touch》就帶大家直擊劈價潮下的大埔樓市！



區內大型屋苑大埔中心近日有兩房單位，以425萬港元沽出，做價創今年新低，來年有無可能重現3球放盤？



大埔不乏豪宅選擇，半山有多個高尚住宅屋苑，環境配套如何？到底有幾好住？現時有沒有減價盤？是否換樓好時機？《東網》今次搵嚟中原地產高級資深分區營業經理趙愛蓮，一齊同大家睇大埔區樓價走勢，歡迎大家加入討論！



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