【瑞通推介】騰訊輪證部署

瑞通認股證牛熊證銷售部：外圍股市於聖誕節假期間大幅波動，美股隔晚收復平安夜的急劇跌勢，道指以近全日最高位收市，報22,878點，升1,086點或4.98%，點數計史上最多。



有報道引述消息，美國政府將派代表團於1月7日當周前往北京與中國官員舉行貿易談判。另外，白宮官員暗示聯儲局主席鮑威爾和美國財政部長姆紐欽工作不受威脅，皆有助股市升勢。



恒指周四(27日)早段一度升近270點，重上2,900點和50天線，其後升勢回順至逾百點，於25,800點附近徘徊。資金流向方面，恒指好倉(牛證及認購權證)周一(24日)淨流入逾970萬港元，至於淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾2,200萬元，反映較多投資者看淡後市。



內媒引述騰訊控股主席馬化騰表示，集團將進行大規模組織結構調整，由消費互聯網轉型產業互聯網。該股周四早段於310元和20天線之上爭持，股份上周五(21日)因投資者憧憬內地有望恢復遊戲審批程序而股價急升，但在消息未有進一步落實下，上周五盤中高位318.6元料有一定阻力。下方支持則可參考300元關口。其好倉周一錄逾1,400萬元資金淨流入，而其淡倉同日則淨流出逾3,000萬元。



隨着美國聯儲局明年或減慢加息幅度，市場正評估對金融股的盈利影響。友邦保險近期大部分時間在63至65元區間內橫行，並守於50天線之上。周四早段於64元之上爭持，收復20天線。周一有逾90萬元資金淨流入其好倉，5日累計淨流入逾50萬元。



在港股休市期間，滬綜指跟隨外圍股市調整，失守2,500關，周四早段略有反彈。假期前連日創52周低位的南方A50，周四早段靠穩，高位曾逼近11.5元，暫時結束7個交易日跌勢。其好倉周一錄約20萬元資金淨流出，5日累計淨流入逾1,400萬元。



港股通暫停至1月2日才恢復，內地資金在周一暫停前夕，大手掃入內銀股。其中，工商銀行錄約5.4億元的港股通淨買入，為全日淨流入最多之個股。另外，人行要求盡快啟動永續債發行，用於補充銀行資本，而國務院總理李克強主持召開國務院常務會議，部署加大對民營經濟和中小企業支持，同時改進融資服務，完善普惠金融定向降準政策。工行周四早段隨大市靠穩，於5.5元之上爭持，收復20天線，連升3個交易日。其好倉周一錄逾50萬元資金淨流出，5日累計淨流入逾70萬元。



瑞通相關認股證之選擇：

恒指輕微價外、短期購證(11141)，行使價27,500點，2019年2月到期，實際槓桿18.3倍。貼價、中短期沽證(13901)，行使價24800點，2019年3月到期，實際槓桿11倍。



騰訊輕微價外、中短期購證(16833)，行使價336.2元，2019年5月到期，實際槓桿6.4倍。輕微價外、中短期沽證(16835)，行使價288.6元，2019年5月到期，實際槓桿5.8倍。



友邦貼價、中年期購證(16456)，行使價66.88元，2019年6月到期，實際槓桿6.8倍。輕微價外、中短期沽證(15404)，行使價60.88元，2019年5月到期，實際槓桿6.6倍。



南方A50貼價、中短期購證(14459)，行使價11.8元，2019年4月到期，實際槓桿9倍。



工行貼價、中年期購證(15639)，行使價5.8元，2019年7月到期，實際槓桿6.6倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證(57652)，收回價25,210點，槓桿比率36.8倍。熊證(62894)，收回價26,400點，槓桿比率37.3倍。



騰訊牛證(62245)，收回價295.1元，槓桿比率12.1倍。熊證(60995)，收回價329.9元，槓桿比率17.5倍。



友邦牛證(62023)，收回價60元，槓桿比率11.1倍。熊證(66229)，收回價69元，槓桿比率6.8倍。



工行牛證(57937)，收回價5.16元，槓桿比率10.3倍。熊證(57940)，收回價6.08元，槓桿比率6.8倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。



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