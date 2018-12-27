【午市重點睇】美匯回至96.8　圓匯重上110

●亞洲市，美匯指數回至96.82；圓匯重上110.9；歐元兌美元報1.138；英鎊報1.265。港匯報7.832。人民幣在岸(CNY)及離岸價(CNH)在6.89水平。金價報1,269美元，布油報54.33美元，紐油報46.05美元。



●恒生指數半日升160點或0.62%，報25,811點，四大內銀向好。http://bit.ly/2VdAPMq

-內地發布促進奶業振興政策，乳業股個別發展。http://bit.ly/2Aj7xmr

-哈爾濱電氣獲高溢價私有化，復牌飆逾6成。http://bit.ly/2SnXxPO

-新股中油潔能每股2.8元定價。http://bit.ly/2TebH6h

-新股四川能投每股定價1.77元。http://bit.ly/2TeXciG



●【即市分析】

-iPhone也促銷？手機股孖寶頹勢未改！http://bit.ly/2Tebno5

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●A股快報：滬綜指半日收升0.5%，報2,512點。http://bit.ly/2CA9xZh



●亞洲股市：日股中段續漲逾700點。http://bit.ly/2Q1WKlH



●中國11月工企利潤3年以來首現負增長。http://bit.ly/2Aj7FCG



●中國11月Swift人民幣在全球支付中佔比2.09%，前值 1.7%。



●人行逆回購1500億，淨投放300億。http://bit.ly/2TeaJqO



●人民幣中間價跌49點子，CNH企6.89。http://bit.ly/2ESNUWt

-人民幣Shibor：隔夜息跌至1.79厘。http://bit.ly/2QR8bSt



●港元拆息︰隔夜息升2.63厘。http://bit.ly/2GUowS7



●全球經貿戰︰美國代表團據悉1月初赴京談判。http://bit.ly/2CBalwQ



●中國經濟︰國務院推動商業銀行盡快啟動發行永續債。http://bit.ly/2Q3Y2Nh



●特朗普或「求仁得仁」，數據支撐明年不加息！http://bit.ly/2ENPzf1



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●市況兇險，傳三星大幅削減明年晶片產量。http://bit.ly/2Rk37pb



●科技財情：iPhone XR定價到位，跳槽客佔比增。http://bit.ly/2GHgGLt



●外媒專欄：揭開中國強制技術轉讓的真相。http://bit.ly/2rVgWMs



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