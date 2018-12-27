樓價UPDATES：將軍澳廣場劈價220萬易主

二手市場減價即獲承接，將軍澳廣場三房單位，劈價220萬港元後，減幅達15%，即吸引新盤向隅客承接。



香港區



●東半山曉廬中層B室，實用面積2,624方呎，四房間隔，望維港海景。原叫租17.5萬元，減租10,000元或約5.7%，最終以16.5萬元租出，實用呎租63元。'



●西營盤瑧蓺中層D室，實用面積213方呎，以月租約1.9萬元成交，實用呎租89.2元。



●西灣河鯉景灣D段安澤閣低層F室，實用面積746方呎，三房間隔，望海景，以1,280萬元放售，終以1,092.8萬元成交，實用呎價14,649元。



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九龍區



●大角咀港灣豪庭9座高層H室，實用面積369方呎，兩房間隔，原叫價620萬元，減價約5萬元或不足1%，以615萬元獲上車客承接，實用呎價16,667元。



●將軍澳海翩匯6座中層D室，實用面積856方呎，三房間隔，議價後以2.4萬元租出，實用呎租28元。



●九龍灣德福花園A座中層02室，實用面積538方呎，兩房間隔，原叫價800萬元，累減至738.2萬元成交，減價約61.8萬或約8%，實用呎價13,721元。



●將軍澳廣場7座高層C室，實用面積728方呎，原叫價1,480萬元，最終以1,260萬元連車位成交，實用呎價17,308元。



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新界區



●馬鞍山新港城K座中層2號室，實用面積338方呎，兩房間隔，原開價600萬元，議價後以570萬元易手，實用呎價16,864元。



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