【高盛推介】油價急漲帶動石油股　留意認購證

高盛(亞洲)有限責任公司：近日油組國及俄羅斯達成減產協議，國際油價急升，周三(26日)紐約2月期油升逾8.7%。石油股周四(27日)早段亦上升，當中中國石油早段曾重上5元，中國海洋石油高開約1.5%後升幅擴大至約3%。



觀察個股認股證資金流向，可見近期資金持續部署中石油認購證，截至周一(24日)的7個交易日皆錄得資金流入，合共約380萬元。



中海油方面，則見認購證於截至上周五(21日)的6個交易日皆錄得資金流入，合共約1,160萬元，周一則錄得約10萬元資金流出。而認沽證於截至周一的4個交易日皆錄得資金流出，合共約180萬元。



投資者如看好中石油，可留意年期約4個月的購證(16096)，行使價6.19元，2019年4月23日到期，實際槓桿10倍，為高槓桿兼低街貨的選擇。



投資者看好中海油，可留意價外幅度約7%，長年期的購證(25040)，行使價13元，2019年9月23日到期，實際槓桿5.5倍，為類近條款的10隻產品中，槓桿最高的選擇。



相反，投資者如看淡中海油，可留意價外幅度約8%，年期約2個月的沽證(12189)，行使價11.09元，2019年2月25日到期，實際槓桿9.4倍，為低街貨、市場上所有認沽證中槓桿最高的選擇。



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