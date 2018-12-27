【M18推薦】油價反彈　中海油短線Call一轉

東方產經專欄作家Handsome哥：近期持續處於弱勢的國際油價出現大反彈，其中紐約期油昨晚升逾8%，為2016年11月以來最大單日升幅；布蘭特期油亦重上每桶54美元。「三桶油」跟隨回升，中石油(00857)、中石化(00386)分別彈2%及3%；中海油(00883)更連續兩日向上，現升3%報12.06元。



日前俄羅斯能源部長預料，明年上半年油價走勢將會平穩。另外，包括俄羅斯在內的油組(OPEC)決定下月開始減產，扭轉6月時決定增產，亦刺激國際油價回升。



不過，投資者對宏觀經濟憂慮，以及股市急挫等因素中長線仍困擾油市，油價回升不排除是因技術超賣所致，因此有意博反彈亦只宜小注。其中中海油對油價走勢最為敏感，其股價日前下試11.5元低位支持後見底回升，短線可考慮海油滙豐購(22297)，行使價12.98元，實際槓桿5倍，明年9月到期。

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