WeChat Pay HK接通內地80多萬家商戶跨境支付

香港人「北上」將會更全面體驗內地「無現金」生活，騰訊(00700)旗下電子錢包WeChat Pay HK宣布，進一步開通內地線下商戶跨境支付功能，陸續接通內地80多萬家商戶，包括多間大型超市、內地「網紅」食肆、多個旅遊熱點及知名連鎖酒店等。



WeChat Pay HK為以港元結算的電子錢包，有別於以人民幣結算的內地版微信支付，毋須強制要求用戶「實名制」登記。



於內地使用港版WeChat Pay HK付款，系統會以最優惠匯率即時以港元換算為人民幣，暫不收取用戶手續費。



目前市面有多個標榜「跨境支付」的香港電子支付工具，除了市民較常見的WeChat Pay HK外，還有銀聯推出的「雲閃付App」及中銀香港(02388)推出的BoC Pay，惟Alipay HK至今未有任何新進展。



據了解，「雲閃付App」及BoC Pay同樣以銀聯的網絡搭建而成，且只限用於支援雲閃付收款渠道的商戶。前者必須要綁定指定銀行的銀聯信用卡或銀行卡，後者則可以跨銀行轉帳平台「轉數快」增值錢包餘額，付款時系統會自動按即時最新匯率換算。



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